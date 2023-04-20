台北市工務局水利處副工程司方龍乾、高灘地機電管理站站長郭耀崇，由於涉嫌包庇施作河濱公園水門維護廠商，遭檢調以涉《犯貪污治罪條例》諭令郭耀崇50萬交保，廠商聲押禁見，方龍乾稍早被移送台北地檢複訊，檢方訊後聲押。水利處長陳郭正表示，今派員實際檢查7道疏散門水封功能，明早對外報告結果。

水利處長陳郭正說明，由於現在是防汛期，確保防洪安全是水利處首要任務，被指出有問題的疏散門已先行檢測，功能並無異常。水利處透過郭耀崇掌握訊問內容，再比對相關文件，方龍乾及郭耀崇沒有浮報工程款及額外計價的問題。

陳郭正認為，該案最主要問題很可能是已付款，廠商卻沒有依照契約施作工程，故今已派員實際檢查7道疏散門水封功能，以避免屆時疏散門關閉，沒有橡膠條可以防止水滲透進來，明早對外公布調查結果。

台北市議員游淑慧認為，涉賄的台南市議長邱莉莉當初也是50萬元交保，顯見郭耀崇涉及案情相當嚴重，何況廠商被聲押禁見，希望水利處不要講得好像底下官員涉貪沒事一樣，應盡速查清該案可能涉及問題。

台北市議員王欣儀則表示，水利處過去傳出不少弊端，尤其該案涉及水門，現又處防汛期，更應審慎面對，要求工務局徹查，究竟郭、方兩人是否包庇未依照規定施工、浮報價格的廠商，甚至從廠商浮報工程款項中收取回扣。

台北市議員李柏毅痛批，工務局長官離基層太遠，每次出事都只說會相信員工，這種睜一隻眼、閉一隻眼態度，導致底下官員涉及重罪只好50萬元交保，希望工務局主動調查所有標案，不要每次非得等到廠商出現重大違紀事件才解約，而是提早清查廠商執行狀況，只要有問題就應先處理，根除弊端。

工務局長黃一平表示，將針對年度維修管理標案進行檢討，主要了解標案具體執行過程，是否出現特殊狀況，具體檢討期程及案件內容，待相關單位彙整後才能得知。此外，會請政風單位針對公務員及施工廠商進行法治教育訓練。