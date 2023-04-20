聯合國今天公布最新報告指出，由於COVID-19疫情導致的封鎖及醫療保健服務中斷，2019年至2021年全球約有6700萬名兒童漏打部分或所有的常規疫苗。

綜合法新與路透社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）一份最新報告指出，「過去10多年來，在兒童常規疫苗接種方面得來不易的成果已遭到破壞」，重回正軌「將是一大挑戰」。

聯合國兒童基金會表示，這群疫苗接種受到「嚴重中斷」的6700萬名兒童當中，有4800萬人漏打所有常規疫苗，憂心小兒麻痺症及麻疹疫情可能爆發。

112個國家或地區的兒童常規疫苗覆蓋率下降，全球接種疫苗的兒童比例下滑5個百分點至81%，創下2008年以來最低覆蓋率，非洲及南亞受到的打擊特別嚴重。

報告指出：「令人擔心的是，疫情期間接種情況退步帶來的影響是在這10年的尾端出現，廣義來說，兒童免疫接種覆蓋率的增長已停滯。」

疫苗每年可挽救440萬條寶貴性命，如果實現「不遺漏任何人」的遠大目標，到2030年將有望挽救580萬人的性命。

此外，這份報告也指出，世界各地的人們在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，對於預防麻疹、小兒麻痺症等兒童常規疫苗的重要性失去信心。

聯合國兒童基金會表示，在接受調查的55個國家中，有52國民眾在2019年至2021年間，對於兒童疫苗的認識有所降低。

聯合國兒童基金會指出，這項數據是個「令人擔憂的警訊」，顯示錯誤資訊、對政府的信任度下降以及政治兩極化都會讓人們對疫苗接種感到猶豫。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）在聲明中表示：「我們不能讓接種常規疫苗的信心，成為另一個疫情下的受害者…否則，下一波喪命的可能是更多罹患麻疹、白喉或其他可預防疾病的兒童。」