空手道「小清新」文姿云在2月初時突然拋出決定卸下國家隊戰袍的震撼彈，放棄挑戰亞運3連霸紀錄，本屆杭州亞運女子55公斤級由辜翠萍出征，她也將帶著文姿云的鼓勵踏上亞運戰場。

教練嚴子堯表示，雖然文姿云突然宣布退役讓人十分震驚，當時教練團也有與她聊過，因為只剩半年亞運就要到了，希望她可以考慮一下，「但她是非常清楚知道自己接下來要做什麼，已有生涯規劃，所以就尊重她的意願。」

雖然已退出國家隊，但文姿云在上周的亞運決選時也來擔任工作人員，也特別鼓勵相隔9年再戰亞運的辜翠萍，「她有跟我說些鼓勵的話，也有提醒我一些這個量級可能要注意的對手，她也說未來有機會會來看比賽，幫大家加油。」

辜翠萍之前在2014年仁川亞運打下女子50公斤級金牌，這次則挑戰55公斤級，她認為，不同量級有不一樣的技戰術，打法也都不同，會持續透過訓練、比賽慢慢做調整。歷經過左腳阿基里斯腱受傷挑戰，更珍惜能夠重回賽場的時刻，這次再戰亞運，她不感到有壓力，用平常心面對比賽。

嚴子堯也看好辜翠萍有機會再度站上亞運頒獎台，「之前各國可能在這個量級對文姿云比較熟，或許換辜翠萍來打會有不同刺激。」他也提到，辜翠萍的攻擊性很強，腳步踢技是她的得意技，「她其實有很大進步空間，過去打61公斤級，現在打55公斤也是滿吃香的。」