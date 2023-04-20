新北市長侯友宜訪問新加坡，當地媒體也格外關注，有報導稱侯友宜此行被視為對兩岸深具意義。侯友宜今則回應，兩岸本身就要務實做好交流，降低彼此間的誤解，讓兩岸都夠共好。

當地媒體引述分析人士說法，指出因新加坡為過去「辜汪會談」舉辦的地點，所以侯的訪問對兩岸深具意義；而侯友宜表示，兩岸之間除了要務實做好交流，降低彼此誤解外，最重要的目的就是台海的穩定，彼此間要非常理解對方的想法，還要能夠友善及尊嚴地平等對待對方，如此一來相信兩岸就可以一起往前走。

至於當地媒體也報導國民黨黨內總統民調相關議題，侯友宜強調，自己在新北市當市長就要不斷全力讓新北更行，今天的訪問就是讓新加坡了解新北市在治理就像是台灣的縮影，透過這樣城市經驗的外交，讓大家看到新北市也看到中華民國，且這其實只是第一步而已。

侯友宜強調，自己跟新加坡淵源很深，除了來過很多次之外，最重要的是他在市長任內就跟新加坡有很友善、密切的交往，新加坡的建設局曾到過新北市參訪，環保局也做過很多次論壇，所以新北跟新加坡的交往從沒有間斷過。