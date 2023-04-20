中央流行疫情指揮中心公布國內最近一周以來，每天平均新增93例中重症個案，較上周86例，微幅上升8%，本土疫情穩定，但目前肆虐印度的新變異株，俗稱大角星的XBB.1.16，也傳來台灣了，監測到的44例境外移入個案中，就佔了四分之一。

指揮中心公布，4月14日～20日七天以來，每日平均93例，比前一周86例微升8%。死亡部分，平均日增13例，比前一周17略降，死亡個案中， 99%具有慢性病史，63%沒打滿三劑疫苗，96%為60歲以上。

病毒株監測部分，43例本土個案中，仍以BA.22.75最多佔74%有32例，BQ.1佔了 19%有8例，XBB佔7%有3例。至於監測到的境外移入仍以XBB最多，共有44例，其中有四分之一是俗稱大角星的XBB.1.16有11例。

導致印度新一波大流行，且部分地區重起口罩禁令的XBB.1.16，指揮中心發言人羅一鈞表示，國內最早自3月16通報的2例XBB.1.16，分別來自日本和泰國，目前累計14例境外，主要來源是日本及泰國，其餘調查中，看起來XBB.1.16雖然傳播力增加，但還未看到增加重症和死亡率的表現。

羅一鈞表示，XBB佔全球77%，其中以XBB.1.5最多，佔47.9% 大角星目前在全球僅佔4%，但相較於前一周1.9%有增加趨勢，目前WHO資料顯示重症率和住院率沒有明顯增加。