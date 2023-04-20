112年全國中等學校運動會在新竹縣，賽事已陸續登場，新竹縣去年在滑輪溜冰項目總共獲得2金2銀4銅的佳績，選手們現在也蓄勢待發、不畏壓力，期望能在地主縣市留下獎牌。

仰德高中的滑輪溜冰選手去年在全中運拿下2金2銀，今年由高3學生許佳學、陳俊豪、傅孝宇等人帶頭，將參加1000公尺爭先賽、1萬公尺計分淘汰賽、3000公尺接力賽等項目，備戰心態積極，選手們坦言比賽地點就在家鄉「壓力不小」。長期指導選手的教練吳孟達表示，若選手穩定發揮，奪牌機率不低。

曾在全中運滑輪溜冰項目4度摘金的曾嘉成，今年首度以教練身分指導學弟、學妹，他評估，在1萬公尺計分淘汰賽等項目，有來勢洶洶的對手，學弟們不能大意，而由許佳學、陳俊豪、傅孝宇搭配學弟李維哲，4人參加高男組3000公尺接力賽，目標放在奪金，鬥志高昂。

湖口高中國中部的洪家琪去年首度參加全中運，就拿下第4、5名的佳績，今年競賽經驗更加豐富，上個月參加第20屆總統盃全國溜冰錦標賽，分別在1000公尺爭先賽、1萬公尺淘汰賽獲得金牌。身為團隊少數的女性，洪家琪害羞地說有點孤單，不過因為喜歡直排輪，仍不畏練習的辛苦，今年也有望在全中運賽場上，突破自己去年的紀錄。

講起滑輪溜冰的競速技巧，每名選手都有不同心得，陳俊豪說，即使賽前有討論戰術，但賽場上的臨場應變仍很重要，他回憶過往比賽經驗，也曾發生一起跑就跌倒的狀況。傅孝宇也說，比賽狀況不同，無論搶分、爭先，都需要靈活運用。許佳學、陳俊豪、傅孝宇等人比賽經驗豐富，也曾前往滑輪盛行的哥倫比亞訓練、2022年到阿根廷參加比賽。這群選手經年不輟的練習，不僅在賽場上努力，平日也靠蹲跳、騎單車、重量訓練等，增加體力、肌力。

除此之外，新竹縣博愛國中的林靖宸、詹淑玟等人去年在全中運的比賽中，表現也十分亮眼，今年成績有望持續突破。112年全中運滑輪溜冰項目4月22日至24日，在湖口鄉王爺壟運動公園的滑輪溜冰場舉辦，屆時將有來自全國各地滑輪溜冰好手同場競技。