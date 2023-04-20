苗栗縣警局長莊勝雄頒贈感謝狀給苗栗地檢署檢察官張文傑（右）。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署檢察官張文傑在縣警局替員警上課。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署檢察官張文傑在縣警局替員警上課。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

為加強員警偵辦案件技巧，充實執勤知能，苗栗縣警察局於4月18、19兩日，特別邀請苗栗地檢署資深檢察官張文傑蒞臨授課「員警執法應遵循法令之注意事項」。課程中，張文傑以生動活潑的方式，向員警說明執法時應遵守的法律規定與程序，並以實際案例探討「比例原則」的拿捏，如「阿婆買蔥忘付錢遭警上銬」案及「音樂老師遭警大外割上銬」案，讓員警更容易理解執法的技巧。

面對刑事案件日益複雜多變，在合法的程序中，兼顧當事人的權益與保護員警，張文傑提醒員警應製作職務報告自我保護，並將提審法在實務上如何操作詳加說明，以及強調逮捕拘提時附帶搜索的重要性等。

本次課程中，張文傑透過案例分享及精闢的分析解說，有效提升員警法律素養，課堂中員警亦主動參與討論實務運作方式，講習中宛如一場討論熱烈的讀書會。

苗栗縣警局長莊勝雄特別感謝張文傑檢察官百忙之中撥冗前來授課，經由不同面向的重點提析，導正第一線同仁執法觀念，強化員警處理相關案件知能，避免因為程序違法而造成的人權侵害，讓上課員警受益良多。