儀器技術與人才是科研的根基，國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心(以下簡稱國研院儀科中心)今(20)日與美國穆爾集團納米技術公司、台灣大昌華嘉公司簽訂跨國合作備忘錄，將藉由技術互通與共享，為國內產業培育國際等級之超精密光學加工人才。

國研院儀科中心所建置的聯合試驗室，除了原有的超精密加工機台，同時由全球前3大超精密加工系統供應商之一的美國穆爾集團納米技術公司（Moore Nanotechnology Systems 簡稱Nanotech）提供最新之超精密加工機，並且由Nanotech的我方代理商台灣大昌華嘉公司（DKSH Taiwan）協助設備建置維護與技術支援，讓國內學研團隊也能有國際最先進的機台可訓練使用。

國研院表示，國研院儀科中心整合智慧機械領域學研團隊，籌畫建置「超精密加工聯合實驗室」，以橋接產業界為目標，邀請清華大學玉山榮譽講座教授石昭明、台灣大學教授蔡曜陽、台灣科技大學教授陳炤彰、淡江大學教授趙崇禮與正修科技大學教授李政男等知名學界代表加入，與業界合作培育高階人才。

國研院提到，藉由Nanotech在超精密加工技術領域之軟、硬體支援，以及學研團隊合作建置完整的訓練機制，將為國內產業培育國際等級之超精密光學加工人才。

國研院指出，國內精密光學產業之發展一直在全球市場扮演重要角色，除了消費性電子產品之光學鏡頭外，近年隨著光學系統在智慧駕駛輔助（Intelligent Drive）、虛擬實境（Virtual Reality VR）與擴增實境（Augmented Reality AR），甚至低軌道衛星、光通訊等應用的蓬勃發展下，國內精密光學產業也迎來了另一個契機。

國研院儀科中心潘正堂主任說，為落實產學研技術整合的宗旨，本次與Nanotech的跨國合作交流，藉由技術互通與共享，將光學玻璃鏡片的製造工藝於合金等先進材料獲得良好驗證，加速超精密加工技術於下一世代光學系統之光學元件研發，並藉由學研界的研發能量，補足國內產業界之技術缺口，不只協助國內產業升級，更將台灣精密光學元件製造技術推向世界，與國際接軌。