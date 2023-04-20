「2023商業車博覽會」20日正式展開，今年主要以新能源車、淨零碳排、百大新品、安全科技、趨勢研討及教育推廣共分六大亮點。其中，新能源車展區面積在過去約僅占5％，今年隨著電動車商機持續擴大，新能源車款在本屆面積擴大至近2成，較往年成長近四倍，可見電動車也已逐漸成為商用車趨勢。

主辦單位中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎指出，本屆展會單單品牌就有上百個，鴻華先進在現場展出即將進軍國際市場的最新電動巴士，另也舉辦多場研討會，希望可讓大家更了解商用車乃至運輸業產業現況。

「商業車博覽會」歷屆以來都會同步舉辦「2023商業車智能研討會」，並邀請參觀博覽會的民眾免費參與，本屆將探討議題包含「新能源車系列」、「運將小教室」、「冷鏈物流趨勢」及「運輸業的人力困境」等。

另外，冷鏈運輸在歷屆以來的展覽越來越受關注，本屆除現場有系列冷凍冷藏車展示外，主辦單位還與冷鏈協會合作舉辦「冷鏈運輸的進程與效益」研討會，由冷鏈協會理事長林建智領軍，探討淨零碳排趨勢下的台灣冷鏈產業及冷鏈車輛新技術應用。