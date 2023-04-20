行政院會20日通過行政院主計總處提報的「111年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）、中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算」，月底函送監察院；其中，歲入歲出賸餘新台幣4964億，較原列預算賸餘160億大幅增加，但營業基金淨損1416億元，主要是台電與中油配合政策等因素產生虧損。

行政院長陳建仁指出，111年度國際疫情未歇，政府在政經情勢多變下恪遵財政紀律，落實各項施政計畫，經各方努力，歲入歲出賸餘4964億，較原列預算賸餘160億，大幅增加4804億元，是從2017年度起連續6年總決算歲入歲出產生賸餘，顯示近年政府財政健全。

111年度中央政府總預算歲入2兆2670億，歲出2兆2510億，歲入歲出賸餘160億元，扣除債務還本960億，尚須融資調度800億，以舉借債務439億及移用以前年度歲計賸餘361億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘4964億，扣除債務還本1500億後，尚有歲計賸餘3464億。

營業基金部分，營業總收入3兆3197億，營業總支出3兆4613億，收支相抵，淨損1416億，較淨利預算數2002億元反盈為虧，相差3418億元。

主計總處總處，係台灣電力股份有限公司化石燃料價格較預算高，支出增加致虧損擴大，產生淨損達2266億元，以及台灣中油股份有限公司因國際油氣價格上漲進口成本攀升，但為配合穩定物價政策，售價未配合氣價公式足額調整，產生淨損達1876億元等所致。

各國營事業部分，業務總收入2兆4122億元，業務總支出2兆3475億元，收支相抵，賸餘647億，較預算數379億增加268億；債務基金、特別收入基金及資本計畫基金：基金來源1兆3186億，基金用途1兆2522億，基金來源與用途相抵，賸餘664億元，較預算數114億元增加550億。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算部分，執行期間為110年度至111年度，編列歲出預算數2298億，全數以舉借債務因應。執行結果，歲入決算數6億，主要係變賣工程廢料等收入；歲出決算數2264億，較預算數節餘34億，主要係辦理軌道建設及水環境建設等計畫經費節餘所致；歲入、歲出相抵，差短2258億，全數以舉借債務彌平。