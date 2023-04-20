新北市長侯友宜昨日出訪新加坡，但淡水深夜發生嚴重火警，目前已釀成4死。侯友宜今表示，在接近凌晨12點的時候，就已經接獲消防局報告，並在第一時間指示消防局及副市長還有現場救災的同仁，必須趕快了解火災過程中的所有死傷狀況並提供照顧，同時迅速調查起火原因。

侯友宜說，從今天凌晨12點到3點，自己一直都在密切掌握與火警相關的訊息及其他市政議題，他強調自己雖然人在新加坡，但還是心繫新北市的大小事，大家也會通力合作讓新北的安全能夠做得更好，目前副市長已經做了相關的關懷慰問，後續其他問題也會做好妥善處理。