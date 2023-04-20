教育部委託台灣設計研究院所舉辦「學美．美學校園美感設計實踐計畫4.0」，協助校園美感改造，新北市中平國中、光仁中學及新北高工獲選去年度改善校園，學校與專業設計團隊歷經一年的協力共創，打造出「未來實驗室」、「光音共振場」及工場川廊「收藏合」，成為兼具專業與美感的校園空間，讓學生愛上學習！

中平國中將老舊實驗室改造為「未來實驗室」，運用物理、化學「0」的抽象概念，以流暢圓弧線條巧妙地延伸空間、以深淺灰色地板點綴空間個性，並增設銀灰色的遮光拉簾，營造未來實驗室科幻的氛圍。採用淺顯易懂的指標設計，以直觀的「屬性」金屬、玻璃、塑料等類別方式分區收納統整，讓孩子在歸位的同時注意「好收好拿」的重要性，讓美感、整潔落實生活中。

光仁中學將傳統音樂教室改造成「光音共振場」，兼顧美感、聽覺、視覺享受。以深藍、暖橘及木質地板為基調，四面環形地景階梯包覆寬敞下凹平台，北向階梯為合唱站台，南向則設有教學講台。

中央區塊既可擺放桌椅，亦可做為表演舞台，四周階梯便自然成為觀眾座位。其中懸掛於牆面的吸音板，更可變身分組課桌，運用組件的萬變，打造出兼具質感和實用性的教室。

新北高工改造模具科實習工場，將原先燈源不足、機箱管線散置的川廊，透過動線梳整及燈光系統規劃成為美感川廊「收藏合」，設置適量隔屏，改變過去略顯雜亂的視覺印象；除了單純的通道外，同時添入活動展示架、木作收納櫃等，讓作品展示與收納的方式更多樣，也更讓人樂於駐足。

教育局長張明文表示，新北市自2019年迄今，共有11所學校通過學美美學計畫完成改造，教育局鼓勵各校申辦校園美感環境再造、校園美感角落等計畫，並推動跨域美感課程、校園美感掃具改造等，從環境、課程及生活提升學生美感。