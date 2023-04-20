北市內湖區康寧路本月10日發生槍擊案，51歲王姓男子遭槍手當街開15槍，小腿中彈送醫，檢警17日在彩虹河濱公園河道打撈出犯案用的機車，經數日分析資料，鎖定某黑幫份子涉有重嫌，檢察官已發出拘票，交由警方追緝涉案凶手。

警方表示，槍手騎變造車牌的機車，晚間10時穿著黑色衣服掩人耳目，犯案前一刻變裝成外送員，開槍後穿回原來黑衣，並朝監視器稀少的堤外便道竄逃，並將犯案機車棄入河道，員警地毯式尋找，才在退潮時發現機車部分，17日順利打撈上岸，採集相關跡證。

據悉，槍手犯案，縝密規劃逃亡路線，同時丟棄犯案機車，推測背後有黑幫操控，使用香港門號「黑莓卡」，手機可使用網路聯繫，用完即棄，可避免案發後，槍手逃逸的位置曝光，連同手機一併丟棄，警方更稱，連機車都推入河中，手機資料推測早已滅證

承辦人員過濾監視器以及犯案地點周遭的手機訊號，以土法煉鋼手法偵辦，已查出槍手身分，日前已向檢察官呈報身分資料，檢方已簽發拘票交由承辦人員，但資深辦案人員表示，不排除槍手已逃往海外。