因應國內旅遊需求與日俱增，今天（20）宜蘭縣政府舉辦第2屆「宜蘭勁好TOP10好食．好物．好所在」商家徵選開跑活動，活動徵選類別有3項6組，徵選分3階段辦理，以遴選出最富有宜蘭味的店家，縣府盼能藉此推廣美食、觀光，帶動宜蘭的經濟發展。

宜蘭縣政府工旅處表示，縣府在2020年舉辦第1屆「宜蘭勁好TOP10好食．好物．好所在」，分別選出十大好食飯店等，以展現12鄉鎮市在地產業特色，提供全國各地旅客多元的宜蘭美食、伴手禮產品項目的選擇。

活動徵選類別有宜蘭十大好食的飯店組、餐廳（館）組、小吃飲品組；宜蘭十大好物的文創商品組、農漁特產品（食品）組、宜蘭特色商品（用品）組，另外還會選出「好所在」的業者，計有3項6組。

商家徵選活動分3階段辦理，第1階段業者報名自4月20日至5月26日止；第2階段民眾網路投票自6月13日至7月14日止，透過民眾票選及第3階段專家審查機制，遴選出最富有宜蘭味的好食、好物、好所在。