每年5至11月為汛期及颱風季，為防範可能造成的災害影響，今（20日）於新北市烏來區進行演練視察，由烏來區當地指揮官、烏來區長周至剛親自率領各組逼真演練，新北市副市長劉和然也率市府團隊前往視察，盼能透過演習將災害與損失降到最低。

劉和然率消防局、水利局、工務局、社會局、民政局、原民局等局處，今日前往烏來區視察防汛整備工作，首先由周至剛在烏來綜合活動中心親自做烏來區災害防救的整備作為與運作簡報，接著再由劉和然視察烏來綜合活動中心收容避難所能量整備，再前往烏來覽勝橋，了解封橋封路演練與救溺演練。

此次視察，烏來區公所結合警消和當地居民，實際進行烏來覽勝橋路堤封堵及封橋作業管制，新北市消防局第四救災救護大隊演練救溺過程，都希望降低災害時的傷亡率；劉和然除了指示各相關單位就防汛事宜做好萬全準備，不容閃失，也強調「減災、防災重於救災」，呼籲各單位攜手合作，加強民眾防災概念，將天然災害造成的損害，降至最低。

烏來區公所表示，2015年8月蘇迪勒颱風重創烏來地區，而從2016年起，烏來區各里陸續成立防災社區，並獲得認證，今年由新北市原民局輔導孝義里完成防災社區認證後，烏來區有望成為第一個全區防災社區認證執行百分百之地區，此外烏來里及忠治里皆已獲得防災1星韌性社區，地方居民與團體防災量能崛起，也提升社區自主防救災應變能力。