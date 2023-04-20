台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾、高灘地機電管理站站長郭耀崇，明知水利處退休技工葛震洋經營的工程公司，在承包防汛門維護工程等8件標案時，未依規定施工、且浮報產品價格，卻不實驗收，護航葛協助履約，檢調19日約談方、郭、葛7人；檢方訊後依圖利等罪諭令郭50萬元交保，並聲押禁見葛男；方男20日被移送台北地檢署複訊，檢方訊後聲押禁見。

另葛男旗下公司的財務職員王齡玉、張春生，訊後各20萬元交保。

檢調獲報，方、郭2021至2022年間承辦「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」8件標案，明知葛男未依規定施工、且浮報產品價格，卻以不實驗收方式協助其履約，再從業者浮報的工程款中收取部分金額當回扣，涉嫌《貪汙治罪條例》利用職務機會詐領財物、圖利及《刑法》偽造文書等罪。

北檢19日指揮調查局台北市調查處，兵分6路搜索高灘地機電管理站等地點，約談方、郭、葛等7名被告、2名證人。檢調昨未查扣到賄款，將持續追查可疑金流。

據了解，檢調懷疑有問題的水利處工程，雖然金額不高，大多在10萬元內，但因與防汛疏散門有關，若業者偷工減料，一旦雨季來臨時恐有釀災之虞，因此檢調將擴大清查。

對此，台北市政府水利處強調，將全力配合檢調偵辦，提供調查所需資料，同時全面清查相關履約資料，若有不實，將依規定追究責任。

涉案的方男，昨因拒絕夜間訊問，因此今天才移送北檢複訊，方男曾於前台北市長馬英九期間，涉入喧騰一時的「台北市道路瀝青重鋪工程弊案」，不過他獲判無罪確定。