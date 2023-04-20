網路爆料公社有網友PO文，指有一名外籍女看護在照顧阿嬤後也被傳染猴痘送到北部某醫院，引發恐慌。疾病管制署副署長羅一鈞今天強調，經北市衛生局與醫院確認，確實曾通報個案並隔離收治醫院，但當天就採檢陰性排除猴痘，已經出院。指揮中心指揮官王必勝也強調，若散佈不實謠言，會調查法辦。

有網友在網路上截圖腿部長滿膿疱照片，發文說「有外籍女看護出現疑似猴痘症狀，到馬偕醫院急診，聽說都沒放假只跟阿嬤在家跟出門買菜，不知道從哪裡傳染的，請大家注意怕猴痘會大流行」。截圖也顯示對話中有提及外籍看護被收治隔離，還說確定感染。

羅一鈞今天表示，已經向醫院所屬的衛生局查證後，發現是個錯誤謠言，該個案確實是4月17日曾經通報這個個案，當天有個離收治，後來經過採檢，昆陽實驗室已經檢驗陰性排除猴痘，個案已經康復回家。

羅一鈞強調，目前這波猴痘傳染途徑在仍是人與人之間親密接觸導致，不是逛個市場會感染到，也不是去旅館、泡溫泉、游泳或使使用旅館毛巾就會感染，這波清明連假後的疫情要觀察到五月初，這段期間應避免與不特定人士間有人與人之間親密接觸，包含性接觸、性行為。

指揮中心指揮官王必勝也強調，傳染病防治中訂有散佈不實謠言造成會有罰則，呼籲民眾，對於各種傳染病，沒有經過證實的不要轉傳、不要報導，以免觸法，過去有假消息都會報警處理，會看情節輕重來處理。

疾管署的猴痘疫苗意願登記平台，目前猴痘疫苗還剩下1600劑，羅一鈞也提醒，符合「近6個月內曾有高風險行為者」可盡快登記。