替擊出全壘打的球員戴上日本武士頭盔，已經成為天使板凳區的日常，開轟後所使用的慶祝道具，近期也出現在水手陣中，新生代球星「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）今（20）日面對釀酒人擊出2分炮，回到休息室後拿起希臘神話海神波賽頓的著名兵器三叉戟，展現威武霸氣。

上季終於走出連續21年未能闖進季後賽的困境，不過水手目前狀況似乎還沒調整到位，勝率仍在5成以下，今對決釀酒人則有好的開始，3局下J-Rod從勞爾（Eric Lauer）手中敲出首開紀錄的2分炮，幫助球隊取得2比0領先，J-Rod繞完4個壘包後，隊友隨即遞上相當符合水手隊名的慶祝道具三叉戟，J-Rod也作勢擺出威猛表情。

水手先發投手岡薩雷斯（Marco Gonzales）前6局威風八面，完全封鎖釀酒人打現，但在7局上遭遇亂流，被釀酒人擊出2支安打後退場，接手戰局的布拉許（Matt Brash）提油救火，再被釀酒人狂灌5分，有2分得算在岡薩雷斯頭上，水手9局下半再添一分，最終仍以3比5敗北。

張育成所屬的紅襪過去曾以手推車，載著開轟的球員接受隊友慶祝，日籍好手吉田正尚效力日職歐力士猛牛時期，粉絲時常會在觀眾席上舉著啞鈴應援，而當吉田敲出旅美首轟時，隊友也為他送上了充氣啞鈴。金鶯則是準備了橘色的啤酒漏斗，不過開轟的球員喝得當然不是酒，而是一般的瓶裝水。全壘打慶祝儀式已經成為各隊趨勢，透過創意讓休息室充滿活力，從而替球隊帶來團結一心的精神。