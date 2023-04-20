國內新冠疫情持續處於低點，中央流行疫情指揮中心持續針對全國住宿式機構進行定期篩檢，最新一周陽性率為0.4％，較上一周微升。指揮中心發言人羅一鈞說明，主要以老人福利機構和一般護理之家陽性率較高，其他三類（精神護理之家、精神復健機構、住宿式長照機構）陽性率僅0.1％上下，如這三類機構趨勢不變，預計自5月起免篩。

羅一鈞說明，上周（4月10日至16日）全國住宿式機構陽性率為0.4％，較前一周0.3％略升，但細看5大類住宿式機構，其中以老人福利機構和一般護理之家的陽性率較高，約0.5％，而精神護理之家、精神復健機構、住宿式長照機構陽性率皆為0.1％上下。

指揮中心持續針對全國住宿式機構實施定期篩檢，針對住民及服務對象每周定期快篩1次，期限至4月30日止。羅一鈞指出，針對上述三類陽性率較低的住宿式機構，預計觀察1周，如陽性率維持穩定趨勢，預計可能自5月起免除定期篩檢措施。