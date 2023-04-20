國泰證券證期處協理簡伯儀指出，聯準會在褐皮書中表示，最近幾周美國經濟成長陷入停滯，招聘和通膨放緩，取得授信管道限縮，在不確定性增加和對流動性的疑慮加劇之際，銀行緊縮放款標準。在報告期間，總體物價價位微增，但上漲幅度似正放緩，這份報告的措辭比起3月初矽谷銀行（SVB）倒閉前發布的報告要更為悲觀一些。芝加哥聯邦準備銀行總裁表示，他仍在觀望最近兩家美國銀行倒閉是否會導致經濟放緩超出預期，這份褐皮書或許可以強化Fed 5月升息後暫停升息的可能性，或許還會加重對經濟衰退的疑慮，美國下半年經濟恐將蒙塵。

簡伯儀認為，美元指數近期出現反彈，對於台幣來看，短線相對不易升值，不利於資金行情；近期法人態度，外資期貨未平倉多單出現減碼，現貨市場受到美股回檔出現調節，本土投信在集中市場持續減碼，雖然櫃買市場出現買超，政府基金出現回補，整體法人偏空；籌碼面來看，融券近期出現增加，融資增加速度快且增幅擴大，已明顯大於指數漲幅，技術指標中，日KD出現死亡交叉、RSI跌破在50空方區，MACD柱狀體也偏弱，加上指數跌破短期均線，月線也失守下，短線台股應為震盪整理格局。