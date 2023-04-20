黃秀華的花布作品展現花卉的生命力。（邱立雅攝）

橫山鄉在地藝術家黃秀華擅長繪畫，她畫下生活中觀察到的百花姿態，今年與新竹縣文化基金會文創品牌｢日日當好」合作，將｢美人蕉｣、｢百花齊放｣、｢日日春｣3幅作品解構元素並重組排列推出花布絲巾及禮盒，此外黃秀華作品更將出現在今年新竹縣全中運開幕式，將運動與藝術結合，讓民眾更容易接觸到藝術之美。

新竹縣文化基金發展出｢日日當好」文創品牌，今年與在地藝術家黃秀華合作，融合傳統花布的靈感，將3幅花卉作品設計成花布新藝絲巾禮盒。3款絲巾禮盒採環保設計理念包裝，內襯及外盒雕刻將縣花茶花包裝硬襯紙上，取出絲巾後可以成為小提燈，內襯紙雕亦能作為書卡使用。

黃秀華說，人生70才開始，她真的做到了，在與大自然的朝夕相處，開啟了自己畫畫的天份，拿起畫筆那年她正好70歲。黃秀華透過補捉身旁不知名的小小花草，感受其生命的光彩與其生命力的展現，從創作中體會到的感動，藉由絲巾文創品記錄下來，與愛好藝術的民眾一同分享。

文化局長李安妤表示，「日日是好日，時時是好時」是一句充滿樂觀進取態度的客家諺語，延伸成為新竹縣文基會的文創品牌｢日日當好｣，持續與新竹縣各領域藝術家及職人合作，推動藝術商品生活化的理念。

｢日日當好｣今年首檔文創商品與黃秀華合作，發展出花布新藝絲巾禮盒，作品圖樣結合2023年全中運開幕典禮表演，期許讓更多人看見新竹縣的文創能量。此外，｢花布新藝｣展即日起至5月20日於竹北市新瓦屋匯客市藝文空間展出。