一名女網友的爸爸長期酗酒，回家時常發酒瘋，3姊弟童年都留下陰影；她說，爸爸5年前被檢查出肝硬化，必須要做換肝手術，沒想到爸爸完全沒有打算戒酒，現在姑姑和阿嬤一直希望她能捐肝給爸爸，讓她壓力很大。許多網友看了都勸「不要被這種無謂的孝順綁架。」

一名女網友在《Dcard》發文寫下童年悲慘回憶，她說爸爸長期酗酒，常常半夜回家就發酒瘋，也會和媽媽吵架，甚至對媽媽動粗，3姊弟時常躲在被窩不敢入睡，也因此在心中留下很大的陰影。

原PO上大學刻意填了離家很遠的學校，畢業後也不在家鄉工作。5年前爸爸被檢查出肝硬化，醫生警告他不能再喝酒，且必須做換肝手術，沒想到爸爸竟完全沒有要戒酒的意思，一周照樣喝酒5、6天，上月底身體突然不舒服掛急診。

原PO表示，最近姑姑和阿嬤一直希望她可以去做配對，捐肝給爸爸，讓她覺得壓力很大，認為爸爸從沒為家庭付過責任，甚至毀了他們的童年，「有什麼資格叫兒女捐肝？」但站在親情跟道德上，又覺得自己是不是太自私。

許多網友都勸原PO「直接消失離開他們，身體本來就是自己的」、「他們想情勒，不給勒就好了，身體是自己的，不想給的沒人能逼妳」、「不需要為了不愛惜自己身體的人而犧牲妳。」也有人替原PO抱不平「捐了妳爸也是繼續喝，浪費妳的肝，憑什麼啊？」

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