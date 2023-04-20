炎熱天氣運動最怕悶熱濕黏，加拿大休閒運動服飾品牌 lululemon此次Get into it企劃以品牌最備受喜愛和歡迎的lululemon Align系列作為主打代表商品，Nulu材質以及其奶油般柔軟面料觸感、輕盈支撐及符合人體工學的設計，標榜能體驗柔軟舒適感。鞋履品牌SOREL則推鞋款面料融入疏水性與散熱抗潮科技，適合台灣四季有雨的島國氣候，本月更推出三款極具潮流穿搭機能的涼拖鞋款，為女性客群提供多元的夏季足下穿搭對策。

lululemon Align短版緊身瑜伽褲，3480元。（lululemon提供）

lululemon Align系列長年暢銷且與眾不同之處，莫過於其延展性、舒適性及透氣性，訴求透過奶油般柔軟觸感的 Nulu面料所製成的Align系列褲裝，帶來輕盈感受。除了經典褲款系列如 Align緊身瑜伽褲之外，也增添更加豐富的需求像是寬褲、單車褲以及喇叭褲等多樣風格。

lululemon Align High Neck 背心，2280元。（lululemon提供）

另外，今（2023）年地球日lululemon和 Geno為呼應地球日的精神，將其共同研發長達兩年的 Bio-nylon 面料首次加入產品之中；希望透過延續產品創新理念以及將永續精神行動化的方式的傳達出去。

SOREL女款VIIBE扭結拖鞋，4980元。（SOREL提供）

除了服裝講求舒適，鞋類上腳同樣要透氣，SOREL推出女款KINETIC厚底涼鞋，鞋款中底採用後高前低的結構設計，並結合特殊波浪形切槽外底設計，可為消費者帶來增高且耐走的穿著體驗，而鞋款運用鹽白色與艷橘的撞色搭配，賦予鞋款潮流感十足的視覺能量輸出。

女款VIIBE扭結拖鞋透過米白色的真皮紐結編織帶與白色浪紋鞋底的設計佈局，調和出優雅與隨性兼具的野性風格釋放，非常適合女性消費者駕馭各風格的長短褲型。VIIBE涼鞋設計風格有別於KINETIC系列偏重的戶外機能感，透過真皮厚版繫帶與俏皮外底設計，讓女性可針對較多不同風格的穿搭，同時VIIBE系列在俏皮摩登的風格釋放下，使服裝選擇性擁有更加多元的變化。