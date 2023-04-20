證券日報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，著眼於進一步夯實經濟回升基礎，第二季信貸年增率有望繼續保持增長。全年來看，在經濟回升帶動融資需求上升背景下，今年新增信貸有望達到23.4兆元。
展望全年，中信證券首席經濟學家明明表示，考慮到經濟持續復甦以及政策支持力度較大，全年信貸投放仍將保持增長，但增速較第一季很可能有所放緩。明明建議，一方面需要加大監管審核力度，嚴格管控信貸資金流向；另一方面也要控制銀行資負兩端的利差。
今年第一季大陸銀行業主動加大信貸投放力度，多家銀行信貸業務工作人員透露，第一季銀行信貸投放總量創新高，超額完成了投放計畫，且多家銀行普遍將今年信貸增速目標設在11％左右，專家預估今年全年新增信貸有望達到人民幣（下同）23.4兆元。
證券日報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，著眼於進一步夯實經濟回升基礎，第二季信貸年增率有望繼續保持增長。全年來看，在經濟回升帶動融資需求上升背景下，今年新增信貸有望達到23.4兆元。
展望全年，中信證券首席經濟學家明明表示，考慮到經濟持續復甦以及政策支持力度較大，全年信貸投放仍將保持增長，但增速較第一季很可能有所放緩。明明建議，一方面需要加大監管審核力度，嚴格管控信貸資金流向；另一方面也要控制銀行資負兩端的利差。
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