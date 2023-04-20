證券日報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，著眼於進一步夯實經濟回升基礎，第二季信貸年增率有望繼續保持增長。全年來看，在經濟回升帶動融資需求上升背景下，今年新增信貸有望達到23.4兆元。

展望全年，中信證券首席經濟學家明明表示，考慮到經濟持續復甦以及政策支持力度較大，全年信貸投放仍將保持增長，但增速較第一季很可能有所放緩。明明建議，一方面需要加大監管審核力度，嚴格管控信貸資金流向；另一方面也要控制銀行資負兩端的利差。