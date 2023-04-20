中央流行疫情指揮中心自今年3月推動「疫苗加一」活動，預計至4月30日止。防疫指揮官王必勝坦言「成效不理想」，需再研議是否繼續推廣，或是回歸常態，讓民眾依照正常管道施打，屆時會再進一步宣布。

指揮中心統計，3月6日至4月20日新冠疫苗累計接種54.8萬人次，其中接種莫德納雙價BA.5疫苗約49.9萬人次，接種基礎劑約4.4萬人次；1月1日到4月20日期間，6歲以上接種莫德納雙價BA.5次世代疫苗約204.6萬人次。

「疫苗加一 解封安心」活動預計至4月30日止，是否會繼續推廣？王必勝表示，現在疫情趨緩，說實在的成效不怎麼理想，待4月30日會整理相關數據，再研議是否進一步推廣，或是進入常態、讓民眾依照正常管道施打，屆時會再進一步宣布。

另外，美國食品藥物管理局（FDA）最新宣布，原始株疫苗即將退場，建議從未打基礎劑疫苗者，應接種次世代疫苗。王必勝表示，大家都很想知道未來如何接種疫苗，各機構研究都在進行中；針對美國的疫苗接種政策，會提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）請專家委員討論。