乖乖推出開味零嘴「奇米星海鮮總匯風味」和「奇米星焦糖椰奶風味」兩種全新口味，濃郁海鮮和香甜焦糖椰奶，讓懷舊零嘴風味更升級。(乖乖提供)

乖乖是國民零食之星，揚名海內外，也是台灣之星，更是伴隨許多人童年長大的經典味道，除了原本以玉米為原料的五香、奶油椰子口味外，近年來運用在地原料，開發富特色的創新產品，2023年乖乖將以台灣米為主力發展品類，發揚台灣好米製成的膨化產品，並投入行銷資源推廣，強調支持在地的企業形象。

台灣在地生產的稻米品質優良新鮮又好吃，且與多種食材百搭，變化多元。而台灣米的水準不輸日本米，在國際市場上也頗富盛名。這次乖乖再度結合台灣米的魅力，團隊發揮聯想巧思，歷經半年努力終於變化出小巧可愛的星星「奇米星」。「奇米星海鮮總匯風味」添加蝦、螃蟹、干貝、魚等海味原料，加上香濃花生醬、醬油，口感鮮美酥酥的，與黑胡椒等調味料增加風味層次。

此外，「奇米星焦糖椰奶風味」是乖乖奶油椰子升級版，喜歡甜而不膩的南洋風情，添加椰奶、椰子粉獨特香氣的餅乾，搭配焦糖餅乾帶著香甜風味，夾著超加分的奶油香味，一吃就停不下來！乖乖發展創新且有趣的休閒零食，除了扶持台灣在地農產品之外，並透過奇米星讓台灣米被更多人看見。

今年乖乖歡慶成立55週年，邀請到提名金鐘獎最佳女配角獎陳庭妮擔任「乖乖年度代言人」，提到與乖乖品牌之間的共通點，庭妮認為兩者都自帶快樂的能量，這幾年的口味變化非常多，求新求變的創意餅乾，讓庭妮感到新奇，每當忙著拍戲的時候常常日夜顛倒，難免會發現自己精神不好、氣色不佳，吃一口乖乖奇米星，療癒犒賞自己，心情都愉悅起來，透過好吃餅乾陪伴著消費者，帶給大家一點撫慰。