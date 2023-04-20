民眾黨今(20)日召開記者會，批20間學校在本學期擴大採用鳳梨入菜是為錯誤政策買單。農糧署長胡忠一回應，並非像外界說的「強逼」學童吃鳳梨，而是鼓勵吃當季、挺農民，呼籲政治人物勿打口水仗。

時序進入國內鳳梨產季，全台3600所學校中，農糧署輔導的鳳梨產業策略聯盟、全國餐盒公會等推動本學期首波20間學校擴大採用鳳梨入菜，總採購量達100噸。至於是否繼「班班吃石斑」後成「班班吃鳳梨」，農糧署否認有此規劃。

農糧署長胡忠一表示，去年12月就已經核定要在今年將鳳梨做為食農教育推廣的食材，並非要推動班班吃鳳梨的政策，而是鼓勵大家吃在地、食當季，如果農糧署有權利強逼學童吃鳳梨，那就不用開記者會了。

胡忠一說，去年2、3月鳳梨價格好，使得農友今年提早催花，但今年因為天氣冷長比較慢，酸度轉換成甜度過程又碰到陽光不足，現在鳳梨產量出來了，最需要各界來配合促銷活動，讓鳳梨有出路，如果不幫農民，農糧署就該被責罵，政治人物這時候打口水仗又有什麼意義？

至於是否會比照文旦柚推出柚香禮券促銷，胡忠一說，目前暫無相關規劃。