台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，民進黨主席賴清德以33.4%奪冠，新北市長侯友宜29.7%居次，但與上個月相比，侯友宜上升近5個百分點。對此，Youtube頻道《桃園孫先生》昨（19）日發起網路投票，一窺台灣民眾的想法，另前立委郭正亮也對綠營選情做出最新分析。

截至20日下午2時30分，總計有超過10000人參與此投票，針對「政論家黃暐瀚預測藍營不論誰出來都穩輸賴清德」的題目，有72%的民眾「不認同黃暐瀚的預測」、僅僅只有25%參與者「認同黃暐瀚的預測」、剩下的網友有2%為沒意見、1%為其他意見。也就是說，有超過7成的民眾表示，國民黨的人選不會穩輸賴清德。

此外，郭正亮今（20）日也在網路節目《亮劍台灣》質疑，兩岸的經濟跟軍事都在惡化當中，請問民進黨有準備嗎？並喊話賴清德，認知不要脫離現實，「賴清德說戰爭與和平不是主要議題，到底是在說什麼，台灣根本沒有民主與專制的問題，反而是民進黨越來越專制。」

郭正亮分析，今年有兩個因素會影響總統大選，一個是戰爭恐慌會有多大，因為戰爭恐慌一定會讓選民做比較保守的選擇，不敢投給賴清德；以及這次中國大陸恐取消惠台政策，極有可能讓許多人受害，民眾會寄望於2024非民進黨執政，讓部分惠台政策恢復。