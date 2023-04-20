桃園市中原大學工業與系統工程學系是國內最早成立的工業工程系之一，如今將迎來60周年，今年該系獲得一筆200萬元美金（約新台幣6118萬元）的鉅額捐款，捐款人承諾分10年捐出，並指定用途為支持工業系發展。校方表示，顯見中原大學長期以全人教育踏實辦學精神，獲社會大眾認同肯定。

中原工業系辦理實習報告競賽，學生分享暑期公司實習成果及心得。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

接受捐款委託的中原大學退休榮譽教授王晃三表示，捐款人是定居美國的善心隱名基督徒夫妻，他們長期關注台灣社會趨勢，尤其是工業工程教育發展，因看見中原辦學的努力，因此願意將這筆捐款託付給中原，並期待工業系借助這筆捐款加速發展，為全球永續環境經營議題貢獻心力。

中原大學以理工起家，創校迄今培育無數人才為國家社會所用，校方表示，中原工業系更有眾多系友在台灣各產業扮演系統連結的重要角色，在即將邁入60周年之際，這筆鉅額捐款展現出「老幹出新枝」的正能量。

科建管理顧問公司董事長、工業系友陳漢棟表示，工業工程是具有系統整合功能的學門，能夠精進人工智慧在各領域的技術發展，更在全球永續環境經營扮演重要作用。台灣經濟研究院副院長、工業系友周霞麗認為，這筆捐款將可用於推動開設ESG相關課程與活動，強化中原工業系在ESG的教學與研究能量，打造企業搶手人才，搶先在這股浪潮中占有一席之地。

中原工業系師生至祥儀機器人工廠參訪。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原工業系主任周永燦說明，這筆捐款將規畫用在獎學金、教學研究等發展方向，並優先用以招收富有潛力和認真學習的學生。由於中原工業系是全台唯一設於電機資訊學院下的工業系，適合活用人工智慧實現介面連結和系統整合的功能，因此這筆捐款也會用在添購AI人工智慧相關的基礎研究與教學設備，讓學生及早掌握AI等跨領域學門，與未來發展趨勢無縫接軌的機會。

中原大學表示，工業與系統工程學系現有學士班、碩士班、博士班、碩士在職專班（碩專班）及國際研究所學程，大學部分別設立工程組及管理組，培養具問題解決、系統整合能力、創新能力人才，並透過辦理各項專題競賽、產業實習、國際交流等活動，讓學生利用工程科學能力，協助企業建立管理機制，建構整體工程與管理概念，進入工業4.0時代。