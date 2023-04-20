台灣每年約8000多人罹患口腔癌，患者以30到64歲男性居多。63歲的顏先生有嚼食檳榔習慣長達20年，雖已戒除10年，口腔癌還是找上門，幸好及早發現治療，手術後經歷1年復健，目前病況穩定。他感嘆「吃檳榔對身體一點好處都沒有！」自己已經戒檳10年但癌症還是找上門，呼籲大家不要心存僥倖，千萬要趕快戒掉。

顏先生曾做過鐵工、開過計程車，也擺過攤，年輕時在外打拚而忽視健康，受到朋友影響養成吸菸、嚼檳榔習慣，還常常因為聽不進去太太的勸戒而吵架，直到有次因感冒看診，被耳鼻喉科醫師告知口腔黏膜有白斑，並提醒他要注意，這才讓他稍有警覺，養成定期檢查習慣，半年回診一次，前兩次都沒有大礙，直到第三次回診前口腔疼痛長達1、2個月，果真確診為口腔癌。

「我已經戒了已經10年，沒想到癌症還是找上門！」顏先生說，過去身邊也有朋友罹患口腔癌，甚至因此病逝，但大家會覺得「自己怎麼會得癌症」，害怕去篩檢，但並非不篩就沒事，所以還是要及早發現。他也呼籲大眾，嚼檳榔一點好處都沒有，罹癌風險增加，還很花錢，「假設嚼檳榔10年，大概可以買一台汽車；如果還跟朋友互請，搞不好可以買一台百萬名車！」

國民健康署癌症防治組長林莉茹指出，世界衛生組織已將吸菸、檳榔、飲酒列為一級致癌物，確定對人體有健康危害，口腔黏膜受到物理及化學性刺激，易產生癌變；如果同時有3種不良習慣，罹患口腔癌的風險是一般人的123倍。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元說明，臨床上常常遇到民眾對於癌症早期症狀不了解而延誤治療，讓人感到遺憾又心疼。他分享一名60歲男性患者，1個多月前發現舌頭上有潰瘍，就醫切片證實是第一期舌癌，所幸早期發現，可經由口腔直接切除腫瘤，由於早期治療，說話及進食功能沒有受到太大影響，1個月後生活恢復如常。

但另一名66歲男性患者就沒這麼幸運了。朱本元說，他就醫時已經口腔潰瘍5個月，腫瘤超過5公分，無法經由口腔切除，必須採取複合式手術，切除腫瘤及周邊的口底肌肉後，取大腿前外側皮瓣重建，住院長達30天，出院後還需接受化療及放療，花費的時間非常多，目前雖病況穩定，但外觀有疤痕，講話不清楚，吞嚥功能也較差。

國健署長吳昭軍提醒，當口腔出現疼痛或潰瘍，民眾容易誤以為是火氣大或疲勞，但這些都是短期的，1到2周會痊癒，但如果長期沒有好，一定要盡早就醫。國健署提供30歲以上有嚼檳榔（含已戒除）或吸菸民眾、18歲以上未滿30歲有嚼檳榔（含已戒除）原住民，每2年一次口腔黏膜檢查，只要持健保卡至耳鼻喉科或牙科即可接受篩檢。