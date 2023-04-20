自稱運動員的曾格爾被爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，目前案件正在法院審理，但雙方在網路頻頻交火，連賈永婕、郁方和律師李怡貞都參戰，力挺正宮。而曾格爾多年前拍攝的性感片被挖出，曾父的回應讓部分網友看不下去，PO曾格爾的特徵照狂酸。

曾格爾桃色風暴持續延燒，美女律師李怡貞連續好幾天在社群談論侵害配偶權等事，其中不時提起「關關」，還直言：「就算後來看到關關起立蹲下M字W字的極限瑜伽照片，吐個兩天也不想再講了，職業無貴賤，要爬山，沒有規定爬枕頭山的騷貨不能爬，只是妳不要講妳無氧最速，搞的自己跟復仇者聯盟成員一樣，大家不會有意見。」讓網友產生聯想，問關關是誰？李怡貞沒正面回應，僅PO文：「有圖有真相啦，但是我好怕犯罪，散佈猥褻物品捏。」

原來李怡貞文中的關關，真實身分是曾格爾，有網友挖出曾格爾2011年上過已停刊的大尺度雜誌《FHM男人幫》，暱稱為「關關」，三圍32D、23、36，YouTube頻道更有她當時拍攝的香豔片，只見她化著濃濃的眼妝，身穿單薄的黑色薄紗，襯托雪白的肌膚，大方地展現火辣的身材，還對著鏡頭撫胸、摸臀、開M字腿等，姿勢非常撩人，網友不禁留言：「5年前還穿著薄紗爆乳裝在床上翻滾，2年前突然變身登山女神」、「扯，這能登山破世界記錄XD笑死我」、「真的有像曾格爾耶」。

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根據《壹蘋新聞網》報導，曾格爾父親沒證實片中的關關是否為女兒，僅說：「我連看都不想看，現在科技發達，連頭都可以切了（換臉軟體）。」

有網友轉發連結到臉書社團「魔境熊登山客」，引起熱烈討論，不少人對曾父的說法嗤之以鼻，把曾格爾的日常照和片中的關關組圖，發現脖子的痣幾乎吻合，質疑：「換臉軟體連痣也盜？」其他網友也開酸：「爸爸認證『頭被盜用』」、「她爸真的是神豬級的隊友」、「2012就已知換臉？哇嗚，這家人真的邏輯盡失」。