農委會農糧署4月18日宣布與產地農民、團膳業者合作，今年採購100噸鳳梨，於20所學校入菜，遭外界質疑是否因外銷不如預期，只能仿效「班班吃石斑」政策，又要求學生、國軍幫忙消庫存。民眾黨立法院黨團今（20）日召開記者會，呼籲政府別再以大內宣、大撒幣掩蓋農漁產銷問題，應做好農產品管銷規畫，積極拓展國際市場，別再扯農產外銷的後腿。

立委陳琬惠表示，鳳梨銷往中國在2019年達到高峰，共5萬1112公噸，但中國禁止進口台灣鳳梨後，我國鳳梨轉銷日本，2020年出口2000噸，2021年飆升到1.8萬噸，日本成為台灣鳳梨最大出口國。農委會當時眼見2021年鳳梨銷日成績不錯，喊出2022年整體外銷3萬噸的口號，但口號與實際達成的數量差距極大，且去年鳳梨銷日出口量甚至比前一年還少。官員沒有根據的政治語言，對農民產生誤導和暗示，讓農民一窩蜂搶種，可能也是今年鳳梨產量大增的主因。

陳琬惠分析，背後有三大問題：第一，外銷過度依賴單一國家。第二，輸日銷量不如中國，2022年出口量1萬7548公噸，僅剩當年高峰時期的3分之1，多出來的鳳梨只能在台灣「大內銷」。第三，農委會強制銷日鳳梨逐顆貼標，增加成本且浪費人力，但日方其實並沒有如此要求，引發台灣農民反對，政府卻置之不理。

陳琬惠指出，鳳梨外銷不該依賴單一國家，應拓展管道、建構穩固的銷售結構，才能避免一國禁運就拉垮農民生計。農委會對農產品應有更詳盡的銷售規畫，不該出現誇大不實的發言。此外，逐顆貼標或擅自訂定保存期限，明顯是官僚思想凌駕專業意見，不僅增加成本，更降低日本民眾購買意願，理應改正。

立委賴香伶表示，如今正值南部地區鳳梨的盛產季節，不少農民在水情嚴峻的狀況下，選擇先行催收確保獲利，卻導致量多價跌。農糧署輔導的「鳳梨產業策略聯盟」與其他團體，推動20間學校擴大採用鳳梨入菜，宛如「班班吃石斑」的政策翻版，雖然農糧署強烈否認「班班吃鳳梨」，不過這種明顯強辯的話術大可不必。面對滯銷，政府通常習慣「情緒勒索」要求國營企業、官股銀行認購滯銷農漁產品，根本不是健全農業發展之下會發生的狀況。

賴香伶直言，台灣鳳梨滯銷，除了中國禁運，轉銷日本的鳳梨從2022年起被大量退貨，也是原因之一；以今年2月為例，25箱貨櫃其中8櫃被驗出有蟲，占比高達32％，顯見品管有問題。

賴香伶指出，近日立法院初審通過「農業部組織法」草案，農委會主委陳吉仲為此感動哽咽，然而對於多項農產價格長期暴漲，民眾才是欲哭無淚，陳吉仲卻只在意升官的機會？農委會升格農業部的初衷，是希望有效促進農業發展與食品安全，做到提前預警、穩定供需等產銷調節，才能保障農民與消費者權益。目前農委會運作失靈，如果沿用舊做法，即使升格農業部，也不會為台灣農業帶來明顯幫助。

民眾黨團呼籲，政府應避免大內宣過頭而誤導農民，更別再情緒勒索要求民眾幫忙下架農漁產品，產銷方面則須改正鳳梨銷日逐顆貼標，或擅自訂定保存期限；建立整體的銷售與管控計畫，並積極拓展海外通路和加工市場。不能只是風光升格農業部，農漁產品的產銷還是照樣失衡。