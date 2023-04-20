本土疫情處於低點，各防疫措施已經逐步全面鬆綁，但中央流行疫情指揮中心迄今尚未解編，也未降級，指揮中心指揮官王必勝今天表示，解編降級時程不變，維持在四月底或五月初，將由行政院長決定公布，目前還在盤點防疫物資、解編後各部會交接，以及進行專書編撰，紀錄防疫三年來的工作。

新冠肺炎目前仍是第五類法定傳染病，但是包括確診隔離，配戴口罩已經陸續鬆綁，指揮中心何時解散，以及新冠何時降到第四類，原訂上周就要宣布，但兩周過去還未有定案。

王必勝今天表示，指揮中心降級退場事宜，過去幾周以來一直在做規劃和盤整，疫情已經三年多，後續收尾工作還很多，盤點工作差不多完成了，會找時間向行政院院長報告，由院長（陳建仁）指示時間並公布，但強調，時間維持不變。

王必勝表示，盤點工作包過，醫療部分，中重症病人要如何照顧，脆弱族群，確診後的流程是否順利等。其次是民眾的衛教，指揮中心解編後，相關資訊取得必須要安排，第三是各種防疫物資的盤點整備以及未來規劃，因擔心疫情到今年冬天可能會有變嚴重的趨勢，也看到南半球紐西蘭已經冬天，疫情有高起來，要如何因應需要先準備。

王必勝表示，新冠肺炎相關防治工作架構本來是以指揮中心為主，未來如何各部會如何銜接交接。

另外，王必勝也強調，這三年多的疫情要有紀錄，因此開始進行專書的編纂，依照這次學到的經驗，會請各方面專家討論未來防治新興傳染病的方針，這是這幾周的討論重點。

至於，指揮中心最後是降級，或是解編？王必勝說，「都在選項內」。