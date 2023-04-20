高雄六龜的臺灣原生山茶不同於一般低矮灌木叢的茶園，茶農採行自然農法，以天然野放及不噴藥施肥的方式打造無毒、零化學的栽種環境，讓山茶在自然的土地環境下生長，產量雖少但深受飲茶同好所喜愛，新開部落的青年與在地茶廠，在高雄市政府農業局輔導下，以山茶故事館的啟動營運為契機，規劃一系列的體驗山茶活動。

高雄六龜茶農採行自然農法，以天然野放及不噴藥施肥的方式打造自然的土地環境。(高雄市農業局提供)

六龜茶自然野放的種植方式，符合聯合國永續發展目標（SDGs）的友善環境及生態保育的永續概念，也因此受到國內許多企業主的關注，國際性原料藥大廠「台灣神隆股份有限公司」公司主管與員工前往六龜山茶故事館實地瞭解，作為未來落實企業社會責任（ESG）之規劃構想。為歡迎神隆公司4月15日的到訪，新開部落藉由山茶小教室讓訪客瞭解山茶採摘、揉捻、製作及品茗等知識，並親自體驗茶席及特色山茶便當等遊程，最後還深入野生茶園實際感受喬木型山茶的友善培育環境。

新開部落的青年與在地茶廠，在高雄市政府農業局輔導下，以山茶故事館的啟動營運為契機，規劃一系列的體驗山茶活動。(高雄市農業局提供)

高雄市政府農業局張清榮局長表示，神隆公司屬國際性原料藥大廠，以維護人體健康為製藥目的，而山茶富含大量的兒茶素，亦對人體有多種保健及預防疾病之功效，今日竭誠歡迎神隆公司到訪高雄農村實地瞭解人與自然和平共存的永續概念，神隆公司深入地方、瞭解農村的作法，是企業落實社會責任（ESG）之良好典範，也期盼可吸引國內更多企業主可共同支持台灣農村發展，為優良的農產品投入更多資源與關注。

農業局張清榮局長表示，期盼國內更多企業主可共同支持台灣農村發展，為優良的農產品投入更多資源與關注。(高雄市農業局提供)

新開部落發展協會湯嘉富理事長表示，未來將持續規劃以自然友善農法與永續發展為主題的台灣原生種山茶的精緻旅遊，行銷在地特色、生態旅遊、觀光亮點、DIY體驗、工藝精品、農特產品等，讓更多產官學界瞭解山茶獨特風味與自然農法之管理模式。

新開部落未來將持續規劃精緻旅遊，行銷在地特色、生態旅遊、觀光亮點、DIY體驗、工藝精品、農特產品等。(高雄市農業局提供)

六龜新開部落一群年輕人正積極地策劃台灣原生種山茶的深度品茗、生態永續之旅。在疫情逐漸趨緩之際，邀請大家來六龜走一趟原生山茶的故鄉，一起來體會人與自然和諧之美。