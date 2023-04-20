國民黨主席朱立倫今上午在中央黨部會見美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger），雙方就台美共同關切的兩岸、國防、科技及能源安全、兵役制度改革、台灣民主與選舉等議題深入對談，氣氛良好融洽。

羅森伯格曾任美國國務卿布林肯幕僚長與資深顧問，並於今年3月20日就任美國在台協會主席，為該職第二位女性出身且最為年輕者。此次會談同時由美AIT 經濟組組長宋子仁、AIT政治組組長饒昌明及相關幕僚陪同出席。國民黨方面則由主席特別顧問兼駐美代表兼國際事務部主任黃介正、文傳會副主委林家興及國際事務部幕僚陪見。

朱立倫表示，於去年六月訪美時，便曾與時任美國國安會中國與台灣資深主任的羅森柏格會談，此次非常歡迎羅森伯格主席訪台。自上任以來，他便特別重視本黨對美事務工作，除了本黨在美國開設駐美代表處外，也長期與美國在台協會就各項台美重要議題進行交流。

針對台海局勢，朱立倫再次強調，本黨一向主張透過結合「國防」(Defense)與「對話」(Dialogue)並行的「2D戰略」，一方面透過兵役改革等方式增強我國國防力量，另一方面也尋求與對岸溝通對話，以求降低兩岸緊張關係、維持區域和平穩定。

朱立倫表示，本黨一向主張「親美、友日、和陸」的外交政策，已經用各種實際行動展現、加強與各方的對話與交流，相信能為台灣帶來和平穩定與繁榮發展。

朱立倫提到，國民黨能源政策與急進廢核的執政黨不同，國民黨追求穩健的綠能成長，在綠能尚未能成為我國發電主力前，不應輕易廢核，因為能源問題不僅將使人民飽受缺電之苦，更將影響國家安全。此次會談雙方廣泛且深入交流，就台美共同關切的兩岸、國防、科技及能源安全、兵役制度改革、台灣民主與選舉等議題深入對談。