新竹縣竹北市大眉里社區傳出土石崩落情況，新竹縣政府消防局即時到場掌握災況，並協調3戶住家預防性撤離及拉起警戒線。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

19日晚間豪雨沖刷，新竹縣竹北市大眉里社區傳出土石崩落情況，新竹縣政府消防局即時到場掌握災況，確認無波及民宅，立即協調3戶住家預防性撤離及拉起警戒線，20日由農業處及專業水保技師到場鑑定後，判定為違法堆置，立即要求行為人清除土石，後續將移送地檢署偵辦。

農業處指出，經會同水土保持服務團技師現場勘查，崩塌處土地的行為人未經申請堆積回填土石，及施作無擋土牆功能的混泥土塊構造物，經過19日強降雨造成土石崩塌，土石流入下邊坡社區庭院，目前第1步應急處置，已請行為人在20日一早6時開始清除，希望盡快將混泥土塊清除，以防大雨再次沖刷崩落。

後續因此案涉及致生水土流失刑事責任，縣府將依水土保持法移送地檢署偵辦，同時要求行為人提出緊急防災計畫處理。

消防局說明，19日晚間竹北市山水天地社區旁發生土石滑落，現場為工地暫置土方土堆，並以水泥塊圍住，因大雨沖刷，造成土方泥土滑動沖入社區前庭，消防人員到場立即圍警戒線，雖然未波及民宅，但考量安全疑慮，請里長預防性撤離3戶住家，並協調土方所有人同意支付撤離戶住宿旅館所需費用，並通報相關局處單位到場。