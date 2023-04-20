台積電第一季產能利用率及晶圓出貨明顯下滑，季度美元營收季減16.1％達167.19億美元，但因新台幣兌美元匯率較為不利，季度新台幣合併營收季減18.7％達5,096.33億元，較去年同期成長3.6％。

台積電第一季平均毛利率季減5.9個百分點達56.3％，與去年同期相較提升0.7個百分點，營業利益率季減6.5個百分點達45.5％，與去年同期相較減少0.1個百分點，稅後純益季減30.0％達2,069.87億元，與去年同期相較成長2.1％，稅後每股純益7.98元。台積電第一季合併營收及稅後淨利仍為歷年同期新高。

台積電預期第一季合併營收介於167～175億美元之間，平均毛利率介於53.5～55.5％之間，營業利益率介於41.5～43.5％之間。以第一季財報來看，美元營收達業績展望下緣仍達標，毛利率及營業利益率則超標。

台積電受到消費性電子庫存去化影響，第一季度晶圓出貨量約達322.7萬片12吋約當晶圓，較上季減少12.8％，較去年同期減少14.6％。以製程別來看，5奈米占第一季晶圓銷售營收達31％，7奈米占第一季晶圓銷售營收達20％，合計7奈米及更先進製程營收占比季減3個百分點達51％。

若以應用別來看，第一季包括智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網、車用電子、消費性電子等五大平台業績表現，只有車用電子較上季成長5％，其餘均較上季衰退，其中智慧型手機營收季減27％最大。對台積電來說，HPC運算已成營運成長重心，第一季營收季減14％，但營收占比達44％，已連續4個季度超越智慧型手機。