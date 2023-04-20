新北市淡水昨日深夜發生惡火，最終釀成4死慘案，新北市副市長劉和然今(20日)凌晨趕赴淡水馬偕醫院慰問，並先致贈5.5萬元的慰問金給家屬，後續新北市社會局也將依災害救助辦法，每名死者給予20萬元救助金。

劉和然在今(20日)凌晨獲報後，即和新北市消防局長李清安、淡水區長巫宗仁等人趕赴淡水馬偕醫院慰問，並代表新北市長侯友宜先致贈4位傷者各5千元、4位往生者各1萬元慰問金，並強調市府會全力協助家屬後續處理。

劉和然指出，新北市消防局、民政局、社會局、淡水區公所後續也需全力協助案家辦理後續相關事宜，對於住院的5名傷者，也要持續追蹤關懷慰問。

社會局表示，救助科、社工科及北海岸社福中心主管和社工，20日上午8點即趕赴火災現場，會同淡水區公所等，與家屬會商後續事宜。有關證件遭焚毀、遺失，將全力協助辦理補發。另外喪葬、救助等後事，市府都會全力協助。

社會局指出，有關傷者住院部分，社工會持續與醫院聯繫關懷，如需要其他醫療費用或生活急難，也會提供協助，至於房屋毀損部分，將媒合慈濟基金會及公所清潔隊協助清理，另外慈濟師姐也到場慰問，並致贈4萬元慰問金給家屬。