《星座好朋友》運勢專欄分享12星座當習慣對方時會有哪些表現，其中牡羊、雙子、天秤、射手座只要遇到事情會第一時間與對方分享；巨蟹、獅子、雙魚座當習慣一個人時會特別依賴且記得對方所有的好；金牛、處女、天蠍、摩羯、水瓶座則是會表現出真實的自己不再逞強。

1、遇到事情第一個告訴對方

●代表星座：牡羊座、雙子座、天秤座、射手座

牡羊座、雙子座、射手座比較大方的，當發生任何事情，不管是開心、還是難過的都會第一時間跟對方分享時，就代表著已習慣對方的存在。而天秤座則是容易猶豫的星座，所以無論發生什麼事都需要有人討論，因為他們做不了決定。所以當遇到事情會第一個想到對方時，那就代表是很信任的人。

2、記住對方所有的好

●代表星座：巨蟹座、獅子座、雙魚座

巨蟹座、雙魚座當他們習慣對方後，就會特別的依賴，當然，他們也會記得你的好，因為對方的付出跟努力，讓他們覺得被愛和安心的感覺。而獅子座則是當習慣對方後，也會記得所有的好，其實獅子座會把所有人的付出看在眼裡，並且知道哪些人是可以習慣、信賴。

3、在對方面前做自己

●代表星座：金牛座、處女座、天蠍座、摩羯座、水瓶座

金牛座、處女座、摩羯座當他們習慣有對方的存在後，就會漸漸的表現出真實的自己也不會再逞強。而天蠍座、水瓶座則是經常會讓人捉摸不定且充滿神秘感，當他們習慣對方後，就會願意讓對方更了解他們，真實的在你面前做自己。