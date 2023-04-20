民進黨立委初選台北市第2選區戰況最激烈，「堅偉之戰」民調結果於中午出爐，王世堅以2％之差阻斷何志偉連任之路，對此，何志偉今下午舉辦記者會，他感謝每位溫暖支持過他的朋友，並哽咽90度鞠躬，同時，他也要恭喜王世堅勝選；何志偉強調，下一步一定要努力為民進黨下屆總統賴清德全力團結打拚，何志偉絕對不會缺席。

媒體問到會不會覺得初選全黨打他，何志偉表示，這次初選來了很多好朋友，都幫助自己，每一份都感恩在心裡；他強調，這只是一場初選無關派系，透過初選每次選舉考驗，都會讓我變成更好的人，感謝所有人的幫忙。

至於是否會支持王世堅；何志偉表示，剛剛有看民調數字，只要民進黨提名的候選人，何志偉都會全力以赴幫忙；被問到會不會脫黨參選，何志偉說，從當時補選，由小英總統徵召，都是按機制在走，不用擔心。

何志偉表示，民主是非常神奇的，可以大吵大鬧，後續修復能力很強，民進黨一定要團結，支持賴清德，只要是民進黨提名就會全力以赴；媒體追問，有信心王世堅會守住這席嗎？何志偉說，尊重選民智慧，再次感謝，這陣子雨很大，謝謝媒體朋友大家辛苦了。

至於4年後是否會再次挑戰王世堅，何志偉表示，人生的路是越走越寬廣，未來要做什麼會跟大家報告，只要志偉還在崗位一天都會努力，他是1280月票的提案人，現在降價變成1200。

他語帶哽咽表示，接到蠻多電話，甚至連遠在中南美洲、或是在位官員、議員都有打電話過來，人沒有心情情緒不可能，心裡面抱持感謝，差距並不大，要恭喜對手，也要感謝給予志偉溫暖的人。

被問到下一步會如何規畫，何志偉表示，到剛剛都還在質詢，提案已經破千案，他每一天起床就是認真，睡覺前要心安理得，自己都會跟自己說「很棒」，不管結果如何，民主機制下，民進黨的團結機制下，就是要祝福對方一起加油。

他強調，這時候大我永遠勝過小我，大局永遠最重要，下一局賴清德總統他是最重要的；至於針對提告是否會撤告，何說，這部分因為整場的輔選時間很短，後續會再跟大家報告。