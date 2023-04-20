服務業大缺工，疫後又以飯店業首當其衝，老爺酒店集團執行長沈方正今日透露，台北老爺從去年10月到今天，一張履歷表都沒收到，勞動市場低迷，政府政策仍維持原來方向，媒體大篇幅報導缺員、也給了不少壓力，現實卻是「一籌莫展」，疾呼應積極讓55歲以上的中高齡族群重回職場，「沒有投入壯幫手，服務業沒有未來」。

老爺集團同時啟動飯店業首次的「壯幫手募集計畫」，倡議壯世代重返職場，以招聘友善、工作友善、環境友善、生活友善、對待友善等五大指標作為方向，將跨各項職缺的工作內容拆解後，盤點出適合壯世代特性的項目，經職務設計、重組成合乎中高體能、彈性工時、簡單易學的工作項目。

根據勞動部統計，台灣 55歲上勞動參與率58.9％，65歲以上更急遽降至9.2％。老爺酒店集團指出，為了引導壯幫手重返職場，在求職網頁上也大幅精簡，跟一般求職需填入繁複資料有所不同，資料直接到達後台，會由人資快速處理，壯幫手可自由選擇擅長的工作項目，再依照體能和家庭狀況，排班搭配出高彈性、高適配性工作組合，企盼在人才難尋的時代、能廣邀壯世代生力軍一同加入老爺。

沈方正表示，疫情期間因為餐飲科系學生不能出國實習，讓飯店取得許多人才，但隨著國門漸開，學生可以出國，今年實習生人數下降70％，餐飲行業職缺非常驚人，台北老爺從去年10月到今天，都沒有收到履歷表，更反應勞動市場低迷。

沈方正認為，餐飲業缺工是供需兩端的問題，如今要找壯幫手，觀念上也要調整，並克服壯世代沒有需要，甚至是不願投入職場的諸多痛點，而這也不是「完全替代」既有人力，而是以幫忙的角色，他可能不會100％符合需求，這必須適時調整。