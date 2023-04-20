女星郁方今(20日)稍早曬出到銀行申請的證明，確實曾匯12888元台幣款項到曾格爾的帳戶，而曾格爾剛剛回應，是郁方自己打錯時間，明明是6/17的款項，卻打成6/20。而對於她被岳姓正宮控告妨礙配偶權的訴訟，她再次解釋，自己曾在對話中跟已婚陳男說：「你又不是單身」，可以解釋為1.你有小孩；2.妳有女朋友；3.或這是一個試探性的問候，強調自己從頭到尾都不知道對方有妻子，完全是被陳男欺瞞。

見郁方曬出匯款證明後，曾格爾稍早親上火線表示：「她自己早上Po文寫6月20號，我前後對兩天，都完全沒有對到帳，現在自己就來Po 6月17號，請問您覺得是誰的問題？」。而岳姓正宮先前曾在網路硬碟公開部份曾格爾和陳姓富商的對話紀錄，可見曾格爾曾一度問陳男：「不是啊！ 你又不是單身要怎麼帶我去」，這句話被視為曾格爾早知道陳男有太太，對此，曾格爾也發新文解釋此事。

曾格爾回嗆郁方。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

曾格爾表示，陳男從頭到尾都知道自己有太太，但她不一定知道，「儘管聊天對話中提到『你又不是單身』這可以解釋 1.你有小孩 2.妳有女朋友 3.或這是一個試探性的問候（妳到底有沒有伴侶）認識一年多，如果陳先生有表態自己有太太，是否早有對話紀錄可以證明？而不是模稜兩可的對話片段」。

岳姓正宮曾曬出曾格爾（對話左邊）跟已婚富商陳男的對話。（圖／翻攝自臉書）

曾格爾喊冤說，若不是陳男隱瞞外面的女人自己有妻子，對話怎麼可能如此曖昧，認為是陳男有錯在先，「這樣的法律大家覺得合理嗎？換個角度想想台灣在婚姻法律算事領先全球，同婚在各國算非常前衛。如果有婚姻的女性或男性女女或男男之間有曖昧對話，或是親密行為。對於大眾來說，這樣算違法嗎？歡迎大家討論！」，引來網友回應：「好奇你律師是否解除委任，不得不佩服敢接受委任的真的心臟很大，也很好奇怎麼跟你正常對談，討論案情」、「你的『你又不是單身』解釋，很經典！誇張的經典」、「邏輯真的超乎常人」、「講這麼多～不如快退郁方的匯款較實在」。