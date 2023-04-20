鏡電視申設爭議不斷，立法院交通委員會昨（20）日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視申設及營運管理問題」專題報告，但報告內容依然避重就輕、老調重彈。時代力量發言人余佳蒨批評，NCC 的調查報告內容比 ChatGPT 產出的文字還不如，只是之前書面報告的換句話說，完全執政、完全藐視國會。

立委陳椒華、邱顯智當場提出臨時提案要求 NCC 撤回報告，無奈提案遭到執政黨委員封殺。

余佳蒨指出，NCC 以密件送出的鏡電視調查報告，內容完全沒有針對人頭股東、資金負債等爭議事件進行實質調查，僅以了無新意的舊資料複製貼上，內容空洞又敷衍，與之前戶政資料外洩內政部所提交的行政調查報告如出一轍，根本沒有調查，卻「指鹿為馬」稱為調查報告。

余佳蒨強調，行政機關本應對立法院負責，接二連三藐視國會的案例已經證明，完全執政就是完全卸責；面對爭議不斷的鏡電視案，身為獨立機關的NCC更不該成為民進黨的附隨組織，完全喪失獨立機關的獨立性。