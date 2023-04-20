新北市土城區四川路7號某當舖今早8時許傳出槍響，17歲劉姓少年搭乘計程車前往當舖，不顧周邊還有汽車和行人，持改造衝鋒槍朝門口掃射，總計連開42槍後才返回計程車，前往派出所投案。新北市警察局長廖訓誠表示，警察局絕對無法容許黑幫或暴力犯罪等不法囂張行徑，今晚將針對幫派經常出入及容易滋事處所，舉辦全市擴大臨檢的行動。

廖訓誠說，雖然嫌犯目前已經投案，但歹徒敢在光天化日之下開槍，如此囂張的行徑，無疑是向警方的挑釁， 昨日在台北市及板橋區涉及槍擊案的兩名犯嫌，目前已收押收容，警方針對今日案件也會追查後續主使者，稍後將召開專案會議，絕對不放過任何一個嫌犯，將通通繩之以法。

由於昨日槍擊案與今日案件都是少年槍手，作案後投案，還聯繫律師處理的手法如出一徹，顯然都是經人指點，受黑幫教唆作案的可能性極大，外界好奇兩案是否都是明仁會和弘仁會內鬨導致。對此，刑大大隊長蕭瑞豪表示，目前查的方向很多，不排除任何可能性。

不過對於黑幫想透過少年槍手免除刑責，蕭瑞豪強調，新北市去年也遇過類似案件，事後一周已將槍手、主使查獲，絕對徹查到底，目前新北檢、刑事局、台北警察局已成立聯合小組偵辦，一定會揪出幕後主使者。