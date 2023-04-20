工總理事長苗豐強赴陸參訪，他提到，蘇台兩地產業不但應該持續交流，更應該加強聯繫，建立多層次的產業交流合作型態，兩岸聯手一起賺全世界的錢。

工總大陸參訪團今日參加了由江蘇省主辦的江蘇政企座談會，針對在江蘇投資的各種問題，進行面對面的溝通，江蘇省台辦介紹蘇台交流情況後，省發改委、省科技廳、省商務廳、省稅務局等各單位也介紹了江蘇最新政策。

去年台灣對大陸投資約50.4億美元，其中對江蘇投資達14.7億美元，占比將近三成。事實上，在大陸的台資企業不但多半在江蘇有投資設廠，近年來更由蘇南向蘇北地區拓展。

無論是蘇南的昆山、蘇中的泰州，以及蘇北的淮安等地，都可以看到台企積極發展的身影；而台商的產業領域也由傳統的代工製造，轉型為設計研發甚至是創立品牌。

工總的許多會員廠商，就有許多在江蘇投資已久，並且實現轉型升級的成功故事，顯示江蘇優越的營商環境，確實是台企永續發展的好地方。

對企業來說，最關鍵的兩個問題就是人才的培養，以及經營障礙的排除，還有對台商的優惠待遇，江蘇都有很好的部署，令人讚嘆。近年來，兩岸都不約而同地提出「戰略性新興產業」的發展計劃，致力於追求產業的轉型升級。作為產業大省的江蘇，已將新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等項目，做為江蘇建設現代化產業體系、實現高質量發展的重要方向。這些江蘇未來的發展重點，與台灣產業轉型升級的目標有高度的重疊性，顯示蘇台兩地產業存在高度的互補性與合作空間。

近年來，蘇台兩地產業有許多的合作，兩岸企業先後在江蘇舉辦蘇台5G、集成電路、汽車及零組件、農業及食品加工業等專題產業對接活動，引導廣大台企與國企、民企加強產業鏈供應鏈合作，培育具有全球資源融合能力的合作項目，共同開拓「一帶一路」第三方市場。

同時，在政策的引導下，不少台企獲得江蘇省轉型升級專項資金支持，逐漸走向高質量發展之路。也有不少台企承擔江蘇省科技計劃項目，參與制定多項行業標準，達成產學研合作項目。因此，苗豐強認為，蘇台兩地產業不但應該持續交流，更應該加強聯繫，建立多層次的產業交流合作型態，兩岸聯手一起賺全世界的錢。