近期台灣投資詐騙廣告日益氾濫，許多知名財經專家、網紅或是新聞主播肖像，都曾被不肖人士盜用詐騙，導致人民財產受到嚴重損害。立委邱顯智說，經過多次爭取後，金管會等相關部會總算願意成立詐騙廣告檢舉平台。但他強調，為避免讓詐騙廣告檢舉平台再淪「雷聲大、雨點小」政策，應定期公告建置進度。

邱顯智指出，金管會在今年3月初曾大肆宣傳，提出「打詐廣告解方」，聲稱通報平台業者後8~24小時即可下架詐騙廣告。但根據最新統計，4月10日到17日，金管會一共提出95件，其中臉書僅下架約4成，Google則是一件都沒有下架。

邱顯智批評，當初金管會「打詐廣告解方」喊的震天響，如今下架成果卻是差強人意。數發部則是更誇張，明明就已接獲刑事局通報多家個資外洩電商，最後裁罰數竟是掛零，金管會詐騙廣告該下架不下架；數發部廠商洩漏個資該開罰不開罰，兩個部會儼然已成詐騙集團最好的幫兇。

邱顯智最後表示，雖經多次質詢爭取，金管會及數位部等相關部會總算願意討論成立詐騙廣告檢舉平台，但為避免又淪為另一個「雷聲大、雨點小」政策，必須盡快提出檢舉平台設立時程，並定期公告建置進度。