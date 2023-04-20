據美國之音報導，德國外交部長安娜萊娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock）當地時間周三（4月19日）稱，她最近在訪問中國期間的一些所見所聞「非常令人震驚」，並表示北京正日益成為一個系統性的對手，而不只是貿易夥伴和競爭對手。

上周貝爾伯克訪問北京，與中共政治局委員、中央外事辦公室主任王毅以及外長秦剛會面。王毅說，希望並相信德國會支持中國與台灣實現「和平統一」。不過貝爾伯克直言不諱警告說，中國強迫控制台灣的任何企圖都是不可接受的，且會引起歐洲的強烈反彈。貝爾伯克還表示，中國試圖以本國規則取代國際規則。

周三，貝爾伯克在德國聯邦議院（下議院）談到她的中國之行時說，「其中一些見聞真的不是一般地令人震驚。」她沒有詳細說明令人震驚的細節，但她說：「中國越來越具有攻擊性，或者你也可以說，中國對外越發咄咄逼人，但最重要的是，中國對內鎮壓也日益嚴峻。」

貝爾伯克表示，對於德國來說，中國既是合作夥伴、競爭對手，也是系統性對手，但她現在認為系統性對手的成分正不斷增加。

貝爾伯克表示，中國是德國最大的貿易夥伴，但這並不意味著北京當局也是德國最重要的貿易夥伴。她稱德國政府希望與中國合作，但不希望重復過去的錯誤，以為「可以透過貿易產生改變」。

貝爾伯克說：「我們不想再天真地認為『以經貿促變化』會自然而然地發生，也不能再天真地以為貿易是一種地緣戰略。」

在4月17日G7外長峰會上，貝爾伯克曾說，台灣等問題，如果事關違反國際法，那麼德國不能為了與中國經濟合作的利益而「視而不見」。

貝爾伯克還認為，中國有責任為世界和平而努力，特別是在烏克蘭戰爭中利用其對俄羅斯的影響力。她歡迎北京承諾不向俄羅斯提供武器，包括軍民兩用物品，並補充道，柏林會看這樣的承諾在實踐中如何發揮作用。

與德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的政策不同，現任總理蕭茲（Olaf Scholz）政府正在制定一項新的中國戰略，以減少對這個亞洲經濟超級大國的依賴。

據德國聯邦統計局2月發佈的最新數據，2022年德國與中國的雙邊貿易額達到2979億歐元，中國連續第7年成為德國最大的貿易夥伴。