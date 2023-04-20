南投縣竹山、鹿谷盛產高經濟作物冬筍，每年農曆春節冬筍是家家戶戶必備佳餚，受乾旱影響，竹林的竹葉因缺水乾枯，冬筍出筍率極差，陳姓筍農說：「冬筍每公斤飆破500元，不過冬筍歉收，產量不到往年一成。」縣府元月邀台中區農業改良場專家前往會勘，清查至少165公頃受災，函文建請農糧署納入天然災害現金救助。

南投縣府農業處接獲陳情，會同專家前往鹿谷、竹山山區進行勘查。（竹山鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

縣府農業處表示，竹山鎮、鹿谷鄉堪稱竹的故鄉，有特有竹筍交易市場，冬筍因經濟價值高，今年受乾旱影響，冬筍出筍率極低，接獲筍農陳情，1月7日起會同台中區農業改良場專家前往鹿谷小半天、大崙山及竹山山區進行勘查，並請當地鄉鎮公所查報災情。

竹山、鹿谷的冬筍受乾旱影響，產量不到以往的一成。（陳姓筍農提供／楊靜茹南投傳真）

鹿谷鄉陳姓筍農說，農民靠天吃飯，旱災造成竹筍災損嚴重，不僅竹葉因缺水乾枯，冬筍沒水長不出來，今年農曆年前產量與往年同期相較，出筍率約5％、根本不到一成，即使冬筍1月13日批發價每公斤500元，創下20年新高，但是根本沒有冬筍可賣。

筍農說，冬筍受乾旱影響，產量銳減剩往年5％，即使批發價每公斤500元創新高，但是根本沒有冬筍可賣。（陳姓筍農提供／楊靜茹南投傳真）

鹿谷鄉公所回報，清查統計受災竹林面積85公頃，損害程度30％；竹山鎮公所也說，受災竹林面積約80公頃，損害程度20％。均已達《農業天然災害救助辦法》救助門檻，縣府已發函行政院農委會農糧署，建請將冬筍列入天然災害現金救助農產品。