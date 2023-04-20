台中市清水區菁埔里一處廢棄空軍營區因閒置多年導致雜草叢生，甚至淪為治安死角，經民眾陳情後，立法院副院長蔡其昌2019年底開始爭取經費，將廢棄軍營變公園，為讓公園安全性更高、設施更完善，20日邀集水保局等單位現勘，再爭取580萬經費改善排水系統、照明等問題，預計今年底完工，改善總經費已達2310萬元。

蔡其昌2019年底開始，爭取農委會水保局分二期經費補助，將該營區大改造成為民眾休憩運動的空間，當地民眾希望設施能再改善、充實，因此蔡其昌今天邀集台中市議員王立任及楊典忠辦公室、水土保持局台中分局副分局長王志雄、清水區長蔡慶生、菁埔里長林子清等人前往會勘，爭取第三期經費。

蔡其昌表示，過去該處環境髒亂、成為治安死角，許多民眾前來陳情，從2019年開始爭取預算改善，經過兩期的整理讓廢棄營區脫胎換骨，也獲得許多民眾的認同與讚賞，但相關設施仍有不足的地方，因此前來會勘，爭取第三期約580萬經費的改善計畫，包含安全設施強化、排水系統改善及綠美化主體的建造。

蔡其昌說，由農委會水保局補助交由清水區公所執行，希望工程如期如質完工，讓菁埔地區越來越宜居、越來越漂亮，未來如果還有需要，不論是到第幾期的改善計畫，都會繼續為鄉親向中央爭取經費。

水保局台中分局副分局長王志雄提到，因應地方需要及副院長爭取，水保局經過現地勘察後認為確實有需要，因此補助第三期改善計畫約580萬元，施工內容包含工區整地、維護管線配置修繕、新設排水溝建置、增欄杆建置等，預計年底前能完工。

清水區菁埔里長林子清指出，菁埔里廢棄營區轉變成為里民喜愛的休憩空間，而且逐步建設相關的設備，目前已進行到第三期，也拜託大家繼續關心菁埔地區的建設，讓菁埔里越來越好。