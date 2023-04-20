特斯拉執行長馬斯克在財報發布後的電話會議上表示：「我猶豫要不要說，但我認為我們今年會做到」。

不過這幾年來，馬斯克都未能達到特斯拉實現自動駕駛能力的目標。

馬斯克表示，特斯拉在發布「全自動駕駛」（Full Self-Driving,FSD）軟體測試版時會是「進兩步，退一步」（two steps forward, one step back），但朝全自動駕駛、完全自動邁進的趨勢非常明確。

在發生事故後，特斯拉目前的FSD自動駕駛技術已經遭到法律和監管機關審查。特斯拉曾表示，目前這項技術不會讓汽車自動駕駛，仍需要人類駕駛的監督。

FSD軟體是特斯拉電動車的選配，售價為15,000美元。

特斯拉財務長Zachary Kirkhorn表示，特斯拉第一季的汽車利潤不僅受到降價影響，也因為FSD軟體遞延收入增加，一旦部分FSD軟體跟上，這樣的遞延收入應該就能得到認列。但他並未提供進一步的說明。

Guidehouse Insights分析師Sam Abuelsamid表示，特斯拉正在調整一些硬體，這使新車上的某些FSD功能無法使用。

特斯拉在周三美股盤後公布第一季財報，其上季營收年增24%，並優於市場預期，但利潤創下兩年來新低。此外，該公司以經濟疲軟為由，沒有披露另一個關鍵的利潤指標—電動車毛利率。

儘管大打價格戰導致利潤顯著縮水，但馬斯克強調在經濟低迷不振之際，特斯拉的首要之務是提升銷售而非獲利，坐實了投資人對於特斯拉將犧牲利潤的擔憂。受此打擊，特斯拉盤後股價下挫逾6%。馬斯克對此表示，公司應該降低利潤來轉移大量汽車，「未來當我們的自動駕駛技術達到完善時再來收成利潤」。